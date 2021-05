Undecember, l'anteprima di un Diablo-like coreano che vuole cambiare le regole

Undecember è un nuovo hack & slash con elementi RPG che sarà rilasciato sia su PC (via Steam) che su mobile, precisamente sia iOS che Android. Il team di sviluppo, che ha iniziato a lavora sul progetto nel 2019, ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay e ha presentato il gioco in una conferenza (dedicata a molteplici progetti). Vediamo tutto quello che abbiamo scoperto su Undecember.

Nel mentre Blizzard è impegnata per riconquistare il mondo degli hack & slash con Diablo, sia su PC (con il quarto capitolo) che su mobile (con Immortal), nel resto del mondo molteplici sviluppatori si preparano a metterle i bastoni tra le ruote con nuove interessanti proposte. Parliamo di Line Games e Needs Games, rispettivamente editore e sviluppatore, che entro la fine del 2021 hanno intenzione di pubblicare Undecember .

Classico ma nuovo

Undecemeber: l'unico personaggio umano apparso nel trailer

Come detto, Undecember è un hack & slash. In altre parole, possiamo aspettarci tutti gli elementi base di questo tipo di gioco. La visuale dell'opera di Needs Games sarà isometrica dall'alto verso il basso, il sistema di combattimento si baserà su attacchi e abilità, fondamentali per abbattere orde di nemici all'interno di dungeon.

Needs Games spiega però che sin dall'inizio l'obbiettivo era di realizzare un'opera differente dal solito. Per questo motivo il team ha optato per una deriva più GDR, puntando quindi su elementi come il gioco di ruolo personale, la crescita e la personalizzazione del personaggio e, ovviamente, il farming di oggetti utili al potenziamento. Il team spiega che l'obbiettivo, nella creazione di ogni elemento del gioco, è di rendere più divertente l'esperienza. Per questo motivo, Needs Games ha deciso che non sarà possibile attivare un sistema di battaglia automatizzata: Undecember ci chiederà di combattere in prima persona.

Undecemeber: la visuale è più che classica

Più interessante il fatto che Undecember non propone classi predefinite. Il gioco permette infatti di creare il proprio personaggio in totale libertà, "creando" la classe tramite abilità, armi ed equipaggiamenti scelti. Needs Games vuole che il giocatore, avanzando nel gioco e facendo crescere il personaggio, trovi in modo naturale lo stile di combattimento adatto a lui, piuttosto che imporgliene uno sin dall'inizio, come avviene tramite la scelta della classe. Inoltre, è possibile in qualsiasi momento azzerare le modifiche al personaggio e riassegnare tutti i punti spesi, così da modificare la propria "classe" come meglio si crede di fase in fase.

Coerentemente con questo sistema, le abilità non sono fisse, ma sono equipaggiate tramite una oggetto, una sorta di runa. C'è poi una seconda categoria di abilità equipaggiabili che si potenziano anche in base alle altre abilità equipaggiate negli slot accanto: il giocatore deve quindi creare dei collegamenti tra abilità per ampliarne gli effetti. Le combinazioni permettono di personalizzare il proprio personaggio sulla base del proprio gusto, ma ci aspettiamo che vi siano combinazioni più efficienti di altre.