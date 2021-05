Overwatch 2, l'anteprima del PvP

Squadre da 5

È stato sicuramente l'annuncio più clamoroso, che sta facendo discutere la community e non sembra aver riscosso il consenso sperato: all'uscita di Overwatch 2 le squadre cambieranno formato e passeranno da sei a cinque giocatori. Nelle Coda ruoli questa soluzione si tradurrà nella rimozione di un tank, dunque le squadre saranno composte da un tank, due eroi di attacco e due di supporto. Le motivazioni ufficiali dietro questo nuovo approccio sembrano essere diverse. Keller ha parlato soprattutto di una questione di leggibilità: con due giocatori in meno sul campo di battaglia, le partite diventano più chiare e comprensibili sia per chi le gioca, sia per gli eventuali spettatori. La presenza di un solo tank per squadra, inoltre, accentrerà l'azione su quel giocatore specifico, spingendo sul cosiddetto "brawl", la rissa cioè, il combattimento ravvicinato: i giocatori non potranno permettersi di sparpagliarsi e dovranno restare nei pressi dei loro tank, concentrando il conflitto in quello spazio.

Overwatch 2: Reinhardt in azione.

La nuova soluzione dovrebbe anche intaccare il meta, conferendo a certi tank una maggiore importanza, e riducendo i tempi di attesa per le partite, dato che il gioco dovrà trovare soltanto due tank a match in fase di ricerca. La strategia di Blizzard, però, nasconde anche risvolti di facile intuizione. Sorvolando sul fatto che due personaggi in meno a schermo sfruttano meno risorse, soprattutto a fronte dell'upgrade tecnico e visivo che il team sta operando, questa scelta dovrebbe garantire al team un maggior controllo del bilanciamento, per quanto utopico possa essere. I più maliziosi - tipo la stragrande maggioranza dei giocatori professionisti - hanno visto in questo cambiamento anche una strategia economica: riducendo le squadre di un giocatore, diminuiscono anche sensibilmente i costi della Overwatch League, con buona pace di tutti quei partecipanti che si sono allenati per mesi o anni a giocare nel ruolo di tank.

Overwatch 2: la coloratissima Rio de Janeiro.

In ogni caso, a prima vista la sessione di gameplay mostrata durante il Developer Livestream non è che abbia rivelato chissà quali differenze in termini di leggibilità dell'azione. Ha semmai rimarcato l'inadeguatezza di alcuni eroi che difficilmente riusciranno a uguagliare le loro controparti, se non attraversando importantissimi cambiamenti. È chiaro che Winston, Wrecking Ball, D.Va e Roadhog dovranno essere prepotentemente rivisti o direttamente cambiati in eroi di attacco: il loro stile di gioco aggressivo mal si adatta al ruolo di tank per come lo immagina Blizzard nella nuova formazione da cinque. Al momento, però, sappiamo solo che i tank avranno più salute rispetto al presente, e godranno di un'abilità passiva che li renderà più resistenti alle respinte e ad altre forme di controllo della folla. Anche le nuove mappe rifletteranno questo importante cambiamento, garantendo alle squadre un maggior numero di coperture, ripari e angolazioni dietro cui nascondersi quando non si ha un tank a portata di mano.