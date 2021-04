Overwatch 2: il director Jeff Kaplan lascia Blizzard

Jeff Kaplan, director di Overwatch 2 e del primo capitolo, ha lasciato Blizzard

Overwatch 2 perde un pezzo da 90 ancora in fase di sviluppo, con l'abbandono di Jeff Kaplan, il director storico già del primo capitolo, che ha annunciato l'intenzione di lasciare Blizzard in queste ore.

"Lascerò Blizzard Entertainment dopo 19 anni fantastici", ha affermato Kaplan nel suo comunicato ufficiale, "È stato davvero l'onore della vita avere l'opportunità di creare mondi ed eroi per un pubblico appassionato. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine e apprezzamento a Blizzard che ha sostenuto i nostri giochi, ai nostri team e ai nostri giocatori. Ma voglio anche fare un ringraziamento speciale ai fantastici sviluppatori che hanno condiviso il viaggio con me. Non accontentatevi mai del mondo per come è, cercate sempre di vedere come potrebbe diventare. Spero che continuiate a farlo anche voi".

Lo sviluppo di Overwatch 2 viene dunque affidato ad Aaron Keller, altra figura chiave del primo Overwatch e sviluppatore di lungo corso all'interno di Blizzard, che diventerà dunque director del secondo capitolo. Anche Keller ha parlato del suo ex-collega con una comunicazione ufficiale: "Jeff è stato un grande leader, mentore e amico, e sa quanto ci mancherà. Sono stato fortunato a lavorare insieme a lui e al resto del team di Overwatch per tanti anni, costruendo qualcosa che continua ad ispirare le persone in tutto il mondo e sono onorato di portare avanti la torcia".

Keller ha peraltro fatto sapere quanto ama Overwatch e ha voluto specificare che lo sviluppo del primo e di Overwatch 2 è comunque un grande lavoro di squadra e non "un solo punto di vista", per far capire come il cambiamento di director non dovrebbe affliggere lo sviluppo del nuovo capitolo.

Secondo quanto riferito dal nuovo director, lo sviluppo di Overwatch 2 "continua a un ottimo ritmo" e il team ha "emozionanti presentazioni pianificate per quest'anno e oltre. Condivideremo aggiornamenti più frequenti sui progressi di Overwatch 2 e sulle nuove caratteristiche nel gioco con tutti voi".

Non c'è ancora una data di uscita per il nuovo capitolo, mentre durante la Blizzcon 2021 è stata presentata Sojourn, il nuovo personaggio. Maggiori informazioni sono state ottenute proprio in tale occasione e le trovate riassunte nell'anteprima della BlizzConline 2021 da parte di Christian Colli.