Overwatch 2 X Street Fighter è un sogno che si avvera per Blizzard, con un'unica regola

Qual è stata dunque la regola? "Abbiamo avuto piena libertà su come sarebbe venuto il risultato finale", ha spiegato Rogers. "Capcom ha fornito qualche suggerimento, ma nel nostro team ci sono moltissimi fan di Street Fighter, quindi i concept artist avevano già delle idee. Alla fine è stato un dialogo comune che ci ha portati a decidere l'accoppiata giusta per ciascun eroe."

"Fin dall'inizio delle discussioni, circa un anno fa, questa collaborazione ci è sembrata davvero un sogno che si avvera", ha raccontato Tsang. "Con alcune collaborazioni bisogna spiegare molte cose, ma Capcom? Loro fanno videogiochi, sanno come funziona . Se gli diciamo 'Ehi, qui ci sono delle sfide tecniche, dobbiamo modificare questo look', comprendono. Il dialogo tra noi e Capcom è stato davvero piacevole."

Gli art director Dion Rogers e Arnold Tsang hanno spiegato che per Blizzard Overwatch 2 X Street Fighter è un sogno che si avvera , e che Capcom ha dato loro carta bianca per il crossover, chiedendogli di seguire un'unica regola .

Un connubio perfetto

Il crossover fra Overwatch 2 e Street Fighter ha naturalmente posto delle sfide creative, ma sembra che gli sviluppatori siano riusciti a superarle brillantemente. Ad esempio "Bison ha un mantello che Sigma normalmente non indossa: è un aspetto che non cambia il gameplay in modo particolare, ma il mantello rende questa skin unica per Sigma", ha detto Rogers.

"Ryu porta sempre con sé una borsa bianca da viaggio", ha spiegato Tsang. "Se guardate la skin di Hanzo, noterete che la faretra non è una vera custodia per le frecce: assomiglia più a quel borsone, per richiamare il Ryu viaggiatore."

"Ho imparato a disegnare studiando gli artisti di Street Fighter e Capcom", ha aggiunto Tsang. "Quando abbiamo iniziato Overwatch, volevamo personaggi provenienti da nazioni diverse. È stata una decisione ispirata a Street Fighter: avevo un poster con i personaggi e le bandiere accanto ai nomi."