Overwatch 2: la modalità Stadium è davvero una rivoluzione

Dopo aver provato la nuova modalità Stadium, quel 2 aggiunto nell'ottobre del 2022 a Overwatch ha finalmente senso. Non solo perché è qui (non nei tre livelli PvE usciti nel 2023) che sono finite la maggior parte delle idee originariamente promesse per il seguito, ma perché in questa modalità lo sparatutto Blizzard cambia così tanto che avrebbe senso considerarlo un'esperienza separata.

In poche parole, Stadium è la trasformazione di Overwatch in un vero e proprio MOBA senza torri e senza minion. I personaggi, infatti, guadagnano valuta in base alle loro prestazioni e la spendono per acquisire potenziamenti sempre più forti. La partita è divisa in sette round con tanto (troppo) tempo tra uno e l'altro per scegliere il potenziamento giusto: la prima squadra ad arrivare a quattro vittorie (o tre con un netto vantaggio nel numero di crediti) vince.

Gli eroi di lancio sono limitati (diciassette in totale), ma ciascuno ha pagine e pagine di migliorie tra cui scegliere e potenziamenti maggiori che stravolgono completamente il suo gameplay. Non mancano i difetti e il bilanciamento deve fare ancora molta strada, ma non c'è dubbio che un cambiamento di questa portata era ciò di cui il gioco aveva bisogno.