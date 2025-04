Overwatch 2 presenta la modalità Stadium con data e trailer

Durante ogni round della modalità Stadium avremo modo di accumulare una nuova valuta, lo Stadium Cash, che consente di sbloccare abilità potenziate e modificatori devastanti , in grado di cambiare radicalmente le sorti della partita.

Overwatch 2 accoglie Freja, la nuova eroina che si mostra in un gameplay trailer

La modalità è caratterizzata da scontri brevi e intensi , ognuno dei quali racconta una storia entusiasmante e indipendente rispetto alle altre, andando però a comporre uno scontro più ampio in cui a fare la differenza saranno la capacità di adattarsi e di collaborare.

La novità più significativa dell'aggiornamento per l'hero shooter targato Blizzard, Stadium punta a rinfrescare l'esperienza competitiva del gioco grazie a una formula inedita, coinvolgente e carica di tensione, che si svolge nell'ambito di sette round .

La modalità Stadium di Overwatch 2 è stata presentata con un trailer e ha anche una data di uscita ufficiale: sarà disponibile in maniera permanente a partire dal 22 aprile, ovverosia con l'inizio della Stagione 16.

Un rilancio concreto?

Mentre si ipotizza di togliere il "due" dal titolo di Overwatch 2 al fine di trasformare il gioco in una vera e propria piattaforma live service, la modalità Stadium sembra voler contribuire in maniera concreta all'atteso rilancio del franchise Blizzard.

Fra le novità di Stadium spicca la possibilità di giocare utilizzando una visuale in prima o in terza persona, e tale scelta andrà a condizionare l'approccio strategico al gameplay, mischiando le carte in tavola.

Ad aggiungere ulteriore spessore allla modalità troveremo un sistema di ranking indipendente, con tanto di ricompense esclusive stagionali per spingere i giocatori a dare il meglio e scalare le classifiche.