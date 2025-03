Overwatch 2 accoglie Freja, la nuova eroina che si mostra in un gameplay trailer

Freja sarà disponibile a partire dal 22 aprile 2025, all'interno dei contenuti previsti per la Stagione 16 di Overwatch 2, che prosegue con il suo supporto intensivo arricchendo ulteriormente i contenuti di volta in volta.

Freja si aggiunge al cast dei personaggi di Overwatch 2 come nuova eroina utilizzabile, e si presenta in queste ore con un gameplay trailer che la mostra in azione all'interno di diverse situazioni di gioco, in modo da dare un'idea più precisa delle sue caratteristiche.

Una nuova attaccante molto dinamica

Freja ha uno stile di gioco dinamico incentrato sulla precisione e la mobilità estrema, cosa che la rende adatta a un approccio alquanto aggressivo alla battaglia, come si conviene a un'attaccante pura come questa, anche grazie alla sua particolare arma.

La sua esclusiva Balestra Automatica permette di scoccare dardi esplosivi con grande precisione, supportata anche dall'abilità Mira Precisa che consente di prendere meglio la mira e infliggere danni superiori ai nemici.

Per il resto, Scatto Lampo e Corrente Ascensionale consentono di muoversi con grande velocità e in maniera improvvisa, disorientando gli avversari e donando un certo vantaggio in termini di mobilità rispetto agli altri.

Con il Colpo di Bola è inoltre possibile effettuare un attacco esplosivo che blocca i nemici sul posto, cosa che poi li può esporre a combo e altri attacchi, in modo da massimizzare il danno inferto.

Freja può essere utilizzata in anteprima anche in questi giorni, dal 21 al 24 marzo, attraverso il periodo di prova anticipato, con il lancio ufficiale che è poi previsto per il 22 aprile 2025. Nei giorni scorsi abbiamo visto la collaborazione con il gruppo K-Pop "LE SEERAFIM" e grandi aggiornamenti per rispondere a Marvel Rivals.