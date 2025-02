Overwatch 2 riceverà un grandissimo aggiornamento per rispondere a Marvel Rivals

Overwatch 2 non ha perso tempo: non sono passati nemmeno tre mesi dal lancio (e dal successo incredibile) di Marvel Rivals che lo sparatutto di Blizzard ha annunciato una montagna di novità in arrivo. Da una modalità con la possibilità di giocare in terza persona a delle modifiche alle abilità aggiuntive per disincentivare il cambio personaggio a metà partita, il game director Aaron Keller e il suo team hanno dato il massimo per riconquistare i giocatori delusi dagli ultimi sviluppi.

Un nuovo anno significa anche nuovi eroi e, come nel 2024, anche nel 2025 ne arriveranno due. La prima è Freja, una DPS danese armata di balestra che richiede precisione e tempismo per scatenare il suo altissimo potenziale di danno. Il secondo è ancora fermo alla sua fase concettuale: è di origini cinesi, si chiama Aqua e "avrà uno dei kit di abilità più innovativi mai implementati in Overwatch 2" a detta della senior narrative designer Jude Stacey.

Una delle notizie che ha stupito di più i fan, e li ha fatti contenti, è stato il ritorno delle loot box che la community chiedeva da anni a gran voce. Queste si potranno ottenere gratuitamente sia come ricompense settimanali sia all'interno del tracciato gratuito del battle pass (circa 100 a stagione in tutto), conterranno le skin del negozio delle stagioni precedenti (non di quella in corso) e avranno delle soglie di garanzia: ogni cinque loot box aperte di fila è garantito un cosmetico epico (viola) e ogni 20 uno leggendario (oro).