Un video mette a confronto Avowed su PC e Xbox Series X|S

Per quanto riguarda le versioni console, stando alle misurazioni dello YouTuber questi sono i valori di risoluzione e framerate:

Bene su tutte le configurazioni PC?

Stando ai test fatti, ElAnalistaDeBits afferma che tutte le GPU NVIDIA della serie RTX 40 e 50 sono capaci di far girare Avowed al massimo delle impostazioni grafiche sopra i 60 fps con il DLSS (alla risoluzione di riferimento), con il gioco che è stato ottimizzato piuttosto bene.

Per la versioni console, in linea di massima consiglia la modalità Bilanciata sia su Series S e X (a patto di avere uno schermo a 120Hz) in quanto è il miglior compromesso tra qualità visiva e performance.

Avowed sarà disponibile dal 19 febbraio su PC e Xbox Series X|S.