Marvel Rivals potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 se sarà abbastanza potente

Marvel Rivals è un gioco multiplayer e dunque NetEase Games è sicuramente interessata a portare il suo hero shooter free-to-play su quante più piattaforme possibili per allargare la base di giocatori attiva. E tra queste potrebbe esserci anche Nintendo Switch 2, almeno stando alle parole del producer Weicong Wu.

Intervistato da IGN al DICE Summit di Las Vegas, Wu ha dichiarato che il team di sviluppo è già in contatto con Nintendo e di stare lavorando con dei dev kit della console. Al momento non c'è nulla di concreto, ma ha aggiunto che il team sarebbe aperto all'idea di una conversione per Nintendo Switch 2 qualora la console fosse in grado di permettere performance di buon livello, cosa che ad esempio non è stato possibile con il precedente modello.