State of Play, Direct e Showcase: una formula che non funziona più?

Credo proprio che la formula se la sia inventata Nintendo con i suoi Direct, poi subito copiati da Sony con gli State of Play e da Microsoft, che ci ha messo un po' per trovare il taglio e il nome giusto. Oggi che questi eventi funzionano come orologi, non hanno mai problemi di ritmo e spesso sono contenitori di grandi titoli, sia ad alto budget che indipendenti, tutti dovremmo esserne contenti eppure, con alcune rare eccezioni, quando finisce lo show di turno rimaniamo sempre con una strana e spiacevole sensazione di amaro in bocca .

Un Direct per iniziare

I primi Direct Nintendo furono dedicati a grandi annunci: quando Satoru Iwata ci diede l'appuntamento per la presentazione ufficiale di Wii, con quel suo inchino finale che divenne presto una sorta di firma, provammo emozioni da concertone rock. E che dire dei video filosofici con e senza banana? Nei Direct, Nintendo ci metteva la faccia, come del resto avevano sempre fatto tutti in occasione delle grandi conferenze dell'E3: Kaz Hirai imbellettato, Peter Moore hoolingan di sé stesso, Miyamoto che brandisce spada e scudo di Zelda, l'androide Riccitiello, Jack Tretton, Mark Cerny e lo stesso Jim Ryan si manifestavano davanti al pubblico per raccontare, spiegare, annunciare, dialogare e anche per farsi prendere bonariamente per il culo.

I Nintendo Direct con Satoru Iwata erano un appuntamento immancabile per gli amanti dei videogiochi

Ora che la formula degli eventi in streaming è stata perfezionata e da tempo ha sostituito quasi completamente le presentazioni live, sembrano tutti scomparsi e, invece di prodotti eccezionali, ci vengono rifilati reel di 40 minuti pieni zeppi di giochi che sembrano selezionati totalmente a caso. La colpa è anche di queste nuove figure professionali che non hanno né carisma, né cose interessanti da dire: Hiroki Totoki su un palco anche no, dell'attuale presidente di Nintendo nemmeno ricordi il nome per intero. Phil Spencer ha funzionato alla grande almeno per un po', ma nel tempo ha perso molta della sua credibilità. Sarah Bond? Alla Gamescom andava in giro con dodici bodyguard.