Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered è stato annunciato in trailer su Nintendo Switch e PC

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered su Nintendo Switch e PC, con una data di uscita fissata per il 22 maggio in tutto il mondo, versione rimasterizzata dell'originale uscito su PlayStation Vita nel 2012.

Si tratta del videogioco ufficiale della serie anime Mobile Suit Gundam SEED, che verrà messo a disposizione per la prima volta in occidente con traduzione in inglese, riportando in auge l'azione e i personaggi tratti dalla serie in questione, in forma interattiva.

Come dimostra il trailer ufficiale visibile qui sotto, Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered è la rimasterizzazione di un gioco d'azione in terza persona che ha per protagonisti i mobile suit della serie.