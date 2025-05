Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered è disponibile su PC e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.

Uscito in origine su PlayStation Vita ma senza mai varcare i confini del Giappone, l'action RPG sviluppato da Forge Digitals si presenta nella forma di una remaster che non solo aggiorna la veste grafica e l'interfaccia, ma segna anche il debutto occidentale del gioco.

Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered si pone come un accorato omaggio a uno dei capitoli più apprezzati del franchise, capace di fondere azione, narrativa e strategia tattica in un'unica, solida esperienza che non mancherà di conquistare i fan della saga.

La trama di Battle Destiny è ambientata subito dopo la tragedia del Bloody Valentine, un evento spartiacque nell'universo narrativo di Gundam SEED, che ha acceso la miccia di un conflitto su vasta scala tra la Terra e le colonie spaziali.

Il giocatore è dunque chiamato a scegliere la propria fazione tra le forze dell'Alleanza Terrestre, lo Z.A.F.T. o l'equipaggio dell'Arcangelo, per poi affrontare una campagna composta da missioni tratte non solo dalle serie SEED e SEED Destiny, ma anche da spin-off come Astray e STARGAZER.