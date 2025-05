Elden Ring e Dragon Ball hanno permesso a Bandai Namco di guadagnare cifre esagerate

Bandai Namco può vantare un anno notevole in termini finanziari e il merito è soprattutto dei due nomi più ovvi: Elden Ring Shadow of the Erdtree e Dragon Ball: Sparking Zero .

I dati di Bandai Namco

I dati provengono dai risultati finanziari pubblicati da Bandai Namco stessa. Il periodo di riferimento è dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025.

Le vendite nette sono passate da 600 milioni di dollari a 3.16 miliardi di dollari. Sono però i profitti a segnalare cifre notevoli, visto che con un +995% rispetto all'anno precedente Bandai Namco ha guadagnato 475 milioni di dollari.

Questo risultato è però frutto di due fattori. Sì, l'anno fiscale 2025 (quello da poco concluso) è stato notevole, ma anche che l'anno fiscale 2024 è stato alquanto negativo, con vari progetti cancellati e il fallimento dell'MMO Blue Protocol.

Ovviamente questo non significa che Bandai Namco non può gioire di quanto ottenuto. Non stupisce inoltre che i nomi più importanti siano stati Elden Ring Shadow of the Erdtree e Dragon Ball: Sparking Zero. Sia l'espansione che il gioco erano molto attesi e il pubblico di riferimento ha reagito molto bene alle due opere e ha causato così vendite notevoli.

Ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree aveva piazzato 5 milioni di unità nella prima settimana, mentre Dragon Ball: Sparking Zero aveva venduto ben 3 milioni nel primo giorno, diventando il gioco venduto più velocemente di sempre per il franchise.