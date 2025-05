Elden Ring Nightreign riceverà modifiche alla difficoltà e altro in base ai feedback dei giocatori

I test effettuati su Elden Ring Nightreign stanno dando i loro frutti, con FromSoftware ha potuto raccogliere diverse informazioni dalla prova estesa a una grande quantità di giocatori per il gioco in arrivo, che riceverà degli aggiustamenti sulla difficoltà e altri elementi in base ai feedback ricevuti dagli utenti.

Il director Junya Ishizaki ha riferito che il team ha ricevuto molti feedback che sono risultati di grande aiuti per quanto riguarda l'aggiustamento del livello di difficoltà di vari elementi del gioco, in particolare per quanto riguarda quello che era il boss finale della versione di prova, Nightlord Gladius, Beast of Night, il quale era stato sconfitto una quantità piuttosto bassa di volte.

L'intenzione di FromSoftware con questi aggiustamenti al bilanciamento è "trovare un equilibrio che renda il gioco impegnativo man mano che si avanza, ma ancora gestibile", dunque senza punte esagerate.