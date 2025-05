Starfield continua a essere supportato da Bethesda, che sta per lanciare la prossima patch maggiore

Non solo The Elder Scrolls IV: Oblivion, ma anche Starfield nel presente di Bethesda, che ha annunciato le novità che sta per aggiungere al gioco con una nuova patch maggiore, la 1.15.214, attualmente in beta su Steam.

L'aggiornamento introduce un maggiore supporto per le Creazioni, oltre a numerose correzioni per missioni, veicoli, interfaccia utente (UI) e per il DLC Shattered Space.