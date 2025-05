Samsung espande il suo impero audio con Denon, Marantz e Bowers & Wilkins

Samsung continua la sua scalata nell'universo audio con un'importante mossa strategica: la sua sussidiaria Harman ha annunciato l'acquisizione della divisione audio di Masimo, inglobando marchi iconici come Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio. Il valore dell'operazione si aggira attorno ai 350 milioni di dollari e, una volta ottenute le necessarie approvazioni regolatorie, l'acquisizione sarà completata entro la fine del 2025. Con questa mossa, Samsung intende consolidare la sua posizione di leader mondiale nel mercato audio consumer, rafforzando ulteriormente un catalogo che include già nomi prestigiosi come JBL, Harman Kardon, AKG e Mark Levinson. L'iniziativa è stata definita un "passo fondamentale" da Quentin Koffey, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Masimo, azienda conosciuta principalmente per le sue tecnologie in ambito medico. Masimo è stata recentemente protagonista di una causa per violazione di brevetti intentata contro Apple, legata alla tecnologia per l'ossimetria integrata negli Apple Watch. Ora, la vendita del suo ramo audio permette all'azienda di focalizzarsi su altri obiettivi, mentre Samsung ne approfitta per ampliare la sua influenza in un settore sempre più competitivo.

Una fusione di giganti nel mercato dell’audio di fascia alta Con questa acquisizione, Samsung non solo aumenta il valore strategico del suo portafoglio, ma punta anche ad integrare le tecnologie audio professionali dei marchi appena acquisiti nei suoi dispositivi consumer. I piani dell'azienda prevedono infatti l'applicazione del know-how di Denon, Bowers & Wilkins e Marantz su smartphone Galaxy, auricolari, cuffie, soundbar e televisori. Allo stesso tempo, Harman continuerà a spingere forte sul settore audio per auto, settore in cui Samsung ha investito molto negli ultimi anni, con Bowers & Wilkins che diventerà un nuovo protagonista anche in questo segmento. Una delle casse Harman Kardon Dave Rogers, presidente della business unit Lifestyle di Harman, ha commentato l'accordo sottolineando come l'aggiunta di un altro marchio audio di lusso come Bowers & Wilkins rafforzi l'identità di Harman come vera e propria "potenza globale dell'audio". Una dichiarazione che ben riflette l'ambizione del colosso sudcoreano: dominare ogni aspetto dell'esperienza audio, dalla casa all'automobile, passando per l'uso personale e professionale.