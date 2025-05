Yakuza 0: Director's Cut ha il doppiaggio in inglese, con il cast annunciato e nuovi trailer

Dopo l'annuncio, arrivano altri dettagli su Yakuza 0: Director's Cut, la nuova versione estesa e arricchita dell'originale capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch 2, che tra altre cose conterrà anche un nuovo doppiaggio in inglese, presentato in trailer.

Sega ha svelato il cast dei doppiatori che comprendono anche nomi molto conosciuti in ambito videoludico, tra i quali David Hayter nel ruolo di Osamu Kashiwagi, Yong Yea in quello di Kazuma Kiryu, Matt Mercer in quello di Loro Majima e vari altri, come vediamo sotto.

È vero che in un gioco come questo il doppiaggio originale in giapponese dona forse qualcosa in più in termini di immersione, tuttavia bisogna dire che Sega non ha preso l'impegno alla leggera e ha comunque reclutato un cast di doppiatori di notevole livello.