Yakuza 0: Director's Cut, la recensione dell'eccellente prequel in versione Nintendo Switch 2

Ritrovare quelle incredibili atmosfere, quei personaggi così ben caratterizzati, quelle interpretazioni intense e quei notevoli colpi di scena su Nintendo Switch 2 con Yakuza 0: Director's Cut è stato dunque molto piacevole: un po' come riabbracciare un vecchio amico, che per l'occasione ci ha anche portato dei piccoli regali: alcuni graziosi, altri meno.

Trama, narrazione e novità

Tokyo, 1988. In un angolo nascosto di Kamurocho, quartiere fittizio della capitale Giapponese da sempre sfondo di ogni episodio della serie Yakuza, il ventenne astro nascente del Clan Tojo, Kazuma Kiryu, sta pestando a sangue un tizio che deve un mucchio di soldi a uno strozzino. Consegnata una parte del denaro al suo committente, Kazuma si riunisce all'amico fraterno Akira "Nishiki" Nishikiyama per rilassarsi davanti a un bicchiere di whisky.

Il televisore alle sue spalle, però, trasmette una notizia inaspettata: l'uomo che ha picchiato è stato trovato morto, con un proiettile piantato in fronte, proprio nel piccolo lotto abbandonato dove il giovane Yakuza l'aveva lasciato, malconcio ma ancora in vita. Cos'è successo? Richiamato immediatamente presso il quartier generale del clan Dojima, Kazuma decide di sciogliere il proprio giuramento e tornare a essere un semplice civile nel tentativo di proteggere il suo mentore, Shintaro Kazama, e trovare il vero colpevole.

Scopre però che quel minuscolo cortile è in realtà un territorio fortemente conteso, e trasformarlo nella scena di un delitto avrà inevitabilmente delle ripercussioni sul Clan Tojo: sembra proprio che qualcuno abbia voluto incastrare Kazuma e colpire Kazama attraverso di lui, e l'arrivo del misterioso imprenditore Tetsu Tachibana, anch'esso interessato al lotto abbandonato, non fa che complicare la situazione.

Kazuma in un momento di sconforto in Yakuza 0: Director's Cut

Nel frattempo a Osaka, nel quartiere fittizio di Sotenbori, Goro Majima è l'ammirato direttore del Cabaret Grand, il club più esclusivo della città. La sua brillante attività è però solo una facciata: si tratta di un lavoro che deve svolgere al fine di ripagare l'enorme debito contratto con il Clan Tojo in seguito a un atto di disobbedienza compiuto anni prima, quando il giovane yakuza è stato imprigionato e torturato per mesi dagli uomini di Shimano.

Un giorno l'uomo senza scrupoli che lo tiene d'occhio da sempre, Homare Nishitani, gli propone un incarico che potrebbe valergli la libertà e il reintegro nel clan: tutto ciò che deve fare è trovare e uccidere un certo Makimura, ma la questione si rivela decisamente più complicata del previsto e Goro si ritrova ancora una volta a dover combattere, in questo caso non soltanto per la sua stessa vita.

Goro Majima nelle vesti di direttore del Cabaret Grand in Yakuza 0: Director's Cut

Le storie di Kiryu e di Majima in Yakuza 0: Director's Cut sono fortemente intrecciate, sebbene sulle prime il legame fra i vari eventi, luoghi e personaggi non risulti chiaro; tuttavia i due protagonisti giocabili non si incontrano mai durante la campagna, se non in una scena che ristabilisce i ruoli in vista delle vicende narrate nel primo capitolo della serie.

Non c'è dubbio che il comparto narrativo sia il grande protagonista di questo prequel, unitamente alle atmosfere e alle suggestioni di un Giappone ormai perduto, proiettato verso il futuro nonostante l'avventura si svolga nel 1988, carico di promesse e di opportunità, ma anche di tanti risvolti oscuri e inquietanti, alcuni dei quali trovano appunto posto nel brillante racconto firmato da Masayoshi Yokoyama.

Goro nel suo piccolo appartamento a Osaka in Yakuza 0: Director's Cut

Un racconto che ci terrà incollati allo schermo per circa trenta ore ma che, come da tradizione, viene supportato anche da una quantità enorme di quest secondarie che sfociano in un umorismo completamente fuori di testa, terribilmente giapponese, coinvolgendoci in situazioni sempre più assurde e raddoppiando di fatto la durata totale dell'esperienza.

La versione per Nintendo Switch 2 include cinque sequenze di intermezzo inedite, per un totale di circa venticinque minuti, che tuttavia hanno effettivamente il sapore delle scene tagliate in origine perché legate a figure irrilevanti, pesanti rispetto al ritmo della storia o addirittura portatrici di continuità retroattiva del tutto fuori luogo, che francamente ci saremmo risparmiati.

Kazuma e Nishiki sono protagonisti dell'unica sequenza di intermezzo "passabile" fra quelle inedite in Yakuza 0: Director's Cut

Non è dunque certamente questa la novità più interessante della Director's Cut, quanto piuttosto la presenza dei sottotitoli in italiano e dei dialoghi in inglese: sebbene attivare questi ultimi rappresenti ancora un peccato mortale per qualsiasi fan di Yakuza, vista la straordinaria intensità del parlato in giapponese, le rinnovate opzioni di localizzazione possono effettivamente fare la differenza in termini di accessibilità.