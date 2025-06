Nintendo Switch 2 ha dei problemi da risolvere per quanto riguarda l'emulazione di Gamecube per un esperto

Si tratta di elementi che possono essere facilmente corretti da Nintendo, in maniera simile a quanto era accaduto nella prima fase della proposta di giochi Nintendo 64 su Nintendo Switch, con il software di emulazione che era poi stato aggiornato in seguito per risolvere gli inconvenienti.

Inconvenienti da sistemare

In maniera simile, secondo ModernVintageGamer Nintendo dovrebbe agire presto sul software di emulazione di Gamecube in maniera da rendere l'esperienza di gioco sensibilmente migliore, sebbene in gran parte sia già molto positiva in base alle analisi.

In effetti, le imperfezioni sono piuttosto marginali, ma per un esperto conoscitore degli originali possono emergere in maniera chiara, proprio al livello di esperienza di gioco, secondo lo youtuber in questione.

Si tratta soprattutto di alcuni problemi legati all'input lag, alla sensibilità dei controlli analogici e alla calibrazione, ma anche le performance online e il networking possono presentare dei problemi, al di fuori di quella che poteva essere l'esperienza originale.

Secondo MVG i casual gamer probabilmente non si renderebbero nemmeno conto della presenza di problemi, ma chi ha provato gli originali potrebbe avvertire una certa differenza in questo nuovo approccio, dunque si augura che Nintendo possa risolvere la questione al più presto.

Al lancio della console abbiamo visto i primi giochi GameCube "gratis" per gli abbonati a Nintendo Switch Online disponibili su Switch 2, con il catalogo che verrà progressivamente ampliato.