Ubisoft ha lanciato su Steam i saldi della serie Far Cry

Ubisoft ha lanciato su Steam le offerte sul franchise di Far Cry, con sconti fino all'85% per praticamente tutti i giochi della serie. Un'ottima occasione per recuperare qualche capitolo nella vostra lista dei desideri risparmiando parecchio.

Partiamo chiaramente dal titolo più recente. Far Cry 6 in versione standard al momento viene proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75% rispetto ai 59,99 euro canonici. Volendo sono disponibili in sconto anche la Deluxe, la Gold e Game of the Year Edition. Quest'ultima rappresenta fondamentalmente l'edizione definitiva con tutti i contenuti e i DLC a pagamento pubblicati dopo il lancio e potrete acquistarla a 29,99 euro, sempre con uno sconto del 75%. In alternativa, è possibile acquistare le singole espansioni separatamente, anch'esse in promozione.