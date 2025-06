SteamWorld Dig è gratis su Steam, ma resta poco tempo per riscattarlo

Image & Form Games ha deciso di offrire SteamWorld Dig gratis su Steam per un periodo limitato. Un'ottima occasione da cogliere al volo, soprattutto se non avete ancora mai giocato a questo apprezzatissimo action-adventure in stile metroidvania.

Cos'è SteamWorld Dig?

SteamWorld Dig segue le vicende di Rusty, un robot minatore a vapore che arriva nella polverosa cittadina di Tumbleton dopo aver ereditato la miniera dello zio. Ma ciò che inizia come una semplice esplorazione si trasforma presto in una discesa sempre più profonda verso misteri sepolti e minacce dimenticate. Man mano che esplora, Rusty si addentra sempre di più in questo mondo sotterraneo, scoprendo nuove aree, combattendo mostri e risolvendo enigmi.

Il gameplay ruota intorno alla meccanica dello scavo. Scavando nel terrero raccoglieremo minerali e risorse e il necessario per potenziare e migliorare l'equipaggiamento di Rusty, in modo da poterci addentrare ancora più in profondità e affrotare nemici e minacce via via sempre più pericolose. Il gioco mescola sapientemente atmosfere western e steampunk, dando vita a uno stile 2D curato e originale, che viene impreziosito da una colonna sonora evocativa.

Fa parte dell'universo di SteamWorld, una serie antologica che include giochi di generi differenti, tutti ambientati nello stesso futuro alternativo dominato dagli steambot. Ad esempio, SteamWorld Quest del 2019 è GDR a turni a base di carte, mentre SteamWorld Build del 2023 è un city builder con elementi di dungeon crawling.