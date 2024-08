L'acqua è infatti un elemento essenziale dell'universo narrativo di SteamWorld Heist: il pianeta è in piena crisi idrica e il funzionamento degli stessi robot a vapore necessita del prezioso fluido. La marina, dal canto suo, non rappresenta affatto la "fazione buona", ma più propriamente una deriva del potere costituito, in senso oppressivo; i buoni sono invece proprio quei bravi ragazzi dei pirati - almeno, la fazione di Leeway, con quest'ultimo che porta sulle spalle la gravosa eredità del nome della madre, oltre alla responsabilità di aiutare tutti quelli che incontra e di non deludere nessuno.

Ad arricchire questi elementi di base concorrono alcuni fattori di cui bisogna tenere conto. Per esempio, nonostante la meccanica a turni, è il giocatore che mira manualmente e fa fuoco sui nemici: alcune armi sono in possesso di una linea di tiro ben evidente, contrassegnata da una linea retta che permette di determinare il punto dell'impatto; altre come le mitragliette no, e dunque "si va ad occhio" (più si è vicini al bersaglio più aumentano le possibilità di colpirlo). Per di più, i livelli chiusi incentivano il rimbalzo sulle pareti e sul soffitto per arrivare a segno: se il nemico si ripara dietro un barile, non è detto che - rimbalza di qua, rimbalza di là - il vostro proiettile non riesca comunque a centrarlo; ma attenzione, perché ovviamente può accadere anche il contrario. La presenza di più classi diversificate incentiva inoltre la sinergia: per quanto abile e resistente, Daisy non riuscirà comunque a terminare specifici livelli senza l'aiuto di due colleghi specializzati nella forza bruta, pronti a farle scudo dagli assalti di numerosi nemici. In tutto questo, il giocatore a livello narrativo interpreta il comandante Leeway: è sempre lui, a bordo del sottomarino, a dare gli ordini...

Esplorazione in tempo reale

A proposito di sottomarino, è bene ricordare che gli scontri a turni di SteamWorld Heist II si alternano all'esplorazione in tempo reale via mare (e poi, più avanti, "sotto" il mare). La vostra barchetta ingaggerà quindi anche scontri da gestire in diretta contro i vascelli della marina, per i quali dovrà essere equipaggiata a dovere, a partire dalle mitragliatrici e poi via via con armamentari sempre più sofisticati. Abbattere le navi nemiche può generare del loot sulla mappa, di solito galloni utili per comprare nuovi strumenti. La dimensione della mappa stessa incentiva una progressione sufficientemente guidata, ma non priva di sorprese tra imboscate, rapide che impediscono di tornare per la via principale, avamposti e tesori nascosti.

Il mare coincide con la mappa esplorabile di SteamWorld Heist II

Completare le missioni principali è solo il principale obiettivo dell'esplorazione in tempo reale. Ogni livello secondario incontrato lungo il cammino permette di conoscere nuove fazioni di nemici, arricchendo i dettagli della storia del mondo; oppure di trovare tesori e accessori con cui equipaggiare i personaggi preferiti, rendendoli più efficaci in combattimento (è bene tuttavia non utilizzare sempre gli stessi, perché salire di livello permette di sbloccare nuove abilità, le quali potrebbero rivelarsi utili in un secondo momento). La nave stessa trae beneficio da un'esplorazione insistente delle varie aree, perché il bottino permette di sbloccare nuove zone all'interno della stessa, oppure potenziamenti senza i quali è impossibile proseguire oltre un certo punto in una determinata area (a causa di nemici più forti od ostacoli ambientali). Insomma, l'avventura per mare è la seconda anima di SteamWorld Heist II, senza la quale gli scontri tra pirati risulterebbero inevitabilmente impoveriti.