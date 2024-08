Le critiche alla protagonista di Star Wars Outlaws sono in malafede, dice il creative director

Il creative director Julian Gerighty è convinto che le critiche alla protagonista di Star Wars Outlaws siano in malafede e dunque non meritino una risposta né tantomeno una discussione, come accaduto di recente con la questione di Yasuke e Assassin's Creed Shadows.

"Kay è un personaggio con cui relazionarsi, una ladruncola che finisce per affrontare una storia più grande di lei, prendendo delle decisioni sbagliate e affrontandole con umorismo, umiltà e durezza", ha spiegato Gerighty in un'intervista. "È questo ciò che conta per me. E poi è bellissima, su."

"Queste polemiche per me non hanno senso e non vale la pena di considerarle. Se ci si confronta con persone in cattiva fede, non ci sono sfumature e non c'è possibilità di un vero dialogo. Quindi tutto ciò che possiamo fare è realizzare il miglior gioco possibile."