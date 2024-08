Star Wars Outlaws si ispira a un'importante esclusiva PlayStation per il suo open world

Star Wars Outlaws si ispira a Ghost of Tsushima per il suo open world: lo ha rivelato il creative director del gioco Ubisoft, Julian Gerighty, spiegando quanto il titolo sviluppato da Sucker Punch sia stato un fondamentale punto di riferimento per Massive Entertainment.

"La mia ispirazione più grande è stata Ghost of Tsushima", ha detto Gerighty, "un'esperienza più vicina alle atmosfere dei film di Akira Kurosawa piuttosto che ai western di John Ford, che hanno invece ispirato George Lucas."

"Certo, anche Red Dead Redemption è un prodotto fenomenale, in quanto tratta il proprio open world come un vero mondo e non un semplice elenco di attività che si ripetono spesso", ha continuato il creative director di Star Wars Outlaws.

"Penso tuttavia che ciò che ho amato di Ghost of Tsushima sia la possibilità di immergersi davvero in questa fantasia dove storia, mondo, personaggi e tutto il resto si incastrano mentre il gameplay funge da guida."