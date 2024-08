AMD Ryzen 9000: prezzi confermati per Zen 5, e sono più bassi del previsto

I prezzi dei tanto attesi processori AMD Ryzen 9000 "Zen 5" sono stati finalmente confermati, almeno ufficiosamente, e sembrano decisamente allettanti rispetto ai loro predecessori, i Ryzen 7000 "Zen 4".

I prezzi dei nuovi processori Ryzen 9000, rivelati da rivenditori online come BestBuy (anche se ora le pagine non sono più accessibili i prezzi sono ancora visibili tramite le ricerche su Google), sono i seguenti:

Ryzen 9 9950X: $599 (contro i $699 del 7950X)

Ryzen 9 9900X: $449 (contro i $549 del 7900X)

Ryzen 7 9700X: $359 (contro i $399 del 7700X)

Ryzen 5 9600X: $279 (contro i $299 del 7600X)

La pagina di BestBuy di AMD Ryzen 9 9950X

Il Ryzen 9 9950X, il processore di punta con 16 core e 32 thread, dovrebbe avere prestazioni superiori al Core i9-14900K e al Core i9-14900KS di Intel, entrambi più costosi e con problemi di consumo energetico e instabilità. Il Ryzen 9 9950X punta a essere il chip più veloce per i task multi-thread e promette anche ottime prestazioni di gioco.

Anche il Ryzen 9 9900X, con un prezzo di $449, è un'opzione interessante, in grado di mettere sotto pressione il Core i7-14700K di Intel. Inoltre, la nuova architettura Zen 5 prometto un consumo energetico e temperature inferiori rispetto alla concorrenza.

Il Ryzen 7 9700X, proposto a $359, si propone come la scelta per i gamer. Recenti test hanno rivelato che questo processore è leggermente più veloce del Ryzen 7 7800X3D, attualmente il miglior chip per il gaming, pur avendo un TDP di soli 65W. Infine, il Ryzen 5 9600X, con un prezzo di $279, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per il segmento mainstream della piattaforma AM5.

Con questi prezzi competitivi e le prestazioni promettenti, AMD sembra pronta a conquistare una fetta importante del mercato desktop, soprattutto alla luce dei problemi che Intel sta affrontando con la sua attuale linea di processori, con il rischio concreto di danni permanenti per le CPU di 13a e 14a generazione. Ricordiamo in chiusura che l'uscita dei nuovi processori Ryzen 9000 è stata rinviata di qualche giorno, forse per un errore banale.

Voi che cosa ne pensate di questi prezzi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.