L'edizione da collezione di Harry Potter "Castello di Hogwarts" è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Tramite Amazon Italia potete acquistare una edizione da collezione di Harry Potter. Si tratta della serie completa in versione Castello di Hogwarts con le illustrazioni di Kazu Kibuishi. Lo sconto è del 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 138.80€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. La pagina di Amazon potrebbe segnalarvi inoltre una versione venduta da Libropoli Verona S.A.S, ma suggeriamo di optare per la versione venduta e spedita da Amazon se volete ricevere il set di libri più velocemente, visto che costa solo 90 centesimi in più.