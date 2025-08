AMD prepara il socket AM6: più pin, stessa dimensione

AMD guarda al futuro con la prossima generazione di socket per CPU desktop, e secondo quanto riportato da fonti autorevoli, il nuovo socket AM6 è in fase di sviluppo con un lancio previsto per il 2028, in concomitanza con le CPU Zen 7. La piattaforma rappresenterà un importante passo avanti in termini di potenza e capacità, pur mantenendo compatibilità meccanica con l'attuale AM5.