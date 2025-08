Kingmakers non è solo sparatorie ignoranti: c'è strategia e anche un sistema morale

Kingmakers - il gioco che fonde un RTS e uno sparatutto in prima persona con armi moderne ma ambientato nel medioevo - arriverà in accesso anticipato questo autunno su PC e ora il team di sviluppo lo ha approfonditamente ripresentato sul proprio blog ufficiale.

Le novità presentate su Steam dal team di Kingsmaker

Kingmakers avrà sei unita in Accesso Anticipato: Spadaccino, Lanciere, Cavaliere, Arcere, Berseker e Cavaliere pesante, tutti potenziabili di due o tre livelli con un completo albero delle abilità legato alla raccolta di reliquie sacre. Ci saranno poi anche macchinari medievali come trabucchi, balliste e torri per gli arcieri.

L'ispirazione per il gioco è Total War, per quanto riguarda la parte RTS, ma c'è anche un pizzico di Mount and Blade visto che le unità agiscono in modo individuale. Si deve inoltre capire che la parte strategica sarà importante tanto quella d'azione, visto che la vittoria arriva solo se gestiamo le nostre truppe nel modo corretto.

Viene poi spiegato che non dobbiamo dare per scontato che i nostri proiettili sapranno fare piazza pulita di ogni nemico in un istante: sì, gli avversari più deboli e comuni potranno essere falciati con i grossi calibri, ma ci saranno anche degli "ufficiali" nemici che potranno resistere anche alle armi più pesanti. Le armi a piccolo calibro, inoltre, dovranno essere usare con precisione (ad esempio colpendo in pieno volto se è scoperto) perché non potranno abbattere rapidamente nemmeno gli avversari più deboli.

Infine, gli autori hanno parlato del sistema morale, con la possibilità di prendere prigionieri, chiedendo un riscatto, torturandoli o eliminandoli. Ci saranno poi anche dei civili sul campo di battaglia, quindi dovremo decidere con quanta violenza agire in certe situazioni.

Ricordiamo che la data di uscita di Kingmakers in Accesso Anticipato è stata annunciata con un trailer.