Kingmakers ha un periodo di uscita: lo "sparatutto medievale" arriverà prima in early access su Steam

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che ribadisce il concetto di base del gioco: in un gran guazzabuglio, i giocatori piombano in un'antica epoca storica con la possibilità di utilizzare armi moderne, cosa che determina un potere distruttivo atroce rispetto agli standard del periodo.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale precisa, ma intanto possiamo dunque puntare ai primi del 2025 per poter entrare finalmente in questa follia targata Redemption Road, che consente di vedere gli effetti dell'applicazione di armi da fuoco di varia potenza e veicoli durante scontri di mischia d'epoca medievale.

Il publisher tinyBuild e il team Redemption Road Games hanno annunciato un periodo di uscita per Kingmakers , il bizzarro "sparatutto medievale" strategico che mischia armi da fuoco, veicoli moderni e mischie di massa d'epoca medievale: il gioco arriverà prima in early access su Steam, dal primo trimestre del 2025.

Uno strano misto tra epoche e generi

La premessa è sicuramente strana, ma dietro c'è un sistema di gioco che dovrebbe garantire una certa profondità, mischiando elementi tipici dello sparatutto in terza persona ad altri strategici.

È possibile dunque sparare all'impazzata sulla folla impegnata nella pugna o dare ordini ai propri guerrieri in modo da gestire l'attacco in maniera un po' ragionata, mischiando la strategia medievale con l'azione classica da shooter.

La storia ci vede come l'ultima speranza di un mondo ormai in rovina, che viene spedita indietro nel tempo di 500 anni nell'Inghilterra medievale per cercare di modificare il corso di una sanguinosa guerra e, possibilmente, cambiare il futuro di conseguenza.

Abbiamo pubblicato l'estate scorsa un approfondimento su Kingmakers per scoprire l'ibrido tra sparatutto e strategico medievale, con il gioco che può essere affrontato in singolo o in multiplayer cooperativo. Dopo il lancio in accesso anticipato su Steam, il gioco dovrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S.