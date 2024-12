Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 annunciato, verrà presentato presto al Jump Festa

Le piattaforme e la data di uscita non sono ancora state annunciate, ma in base a quanto riferito da Aniplex il gioco sarà presentato nel corso della Jump Festa 2025, che si terrà dal 21 al 22 dicembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

Come riferito nell'ultimo numero di Weekly Jump in Giappone, il gioco d'azione basato su Demon Slayer avrà presto un seguito diretto, che verosimilmente proseguirà nella reinterpretazione della storia della serie in forma videoludica, seguendo il percorso stabilito dal primo capitolo.

Non ci sono ancora informazioni precise ma Aniplex ha intanto annunciato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 esiste e verrà presto mostrato in occasione del Jump Festa , il festival dedicato a tutte le serie che ruotano intorno alla celebre rivista nipponica.

Un seguito diretto dopo il primo capitolo

Tra un paio di settimane ci sarà dunque modo di vedere più nel dettaglio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che sarà presente in forma giocabile al festival dedicato all'universo Jump.

Un'immagine dal primo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

La storia del secondo capitolo dovrebbe coprire tutto l'arco narrativo del Distretto del piacere, fino all'arco dell'allenamento di Hashira, in base a quanto visto nella serie di manga e anime.

L'originale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam in tutto il mondo ed è un gioco d'azione basato su scontri fra i personaggi della serie, riprendendo fedelmente caratteristiche di questi, abilità e stili di combattimento. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

È lecito aspettarsi che il secondo capitolo segua questa struttura, introducendo nuovi personaggi ed elementi narrativi appartenenti agli archi narrativi direttamente successivi, in attesa di saperne di più.