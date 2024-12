Le console servono ancora a qualcosa? L'ex-capo di PlayStation non è speranzoso, tranne che per Nintendo

Le console sono una delle piattaforme da gioco principali a livello videoludico, siano essere fisse o portatili, ma con l'arrivo del cloud diventa sempre più chiaro - e Xbox lo sta dicendo in modo esplicito da un po' - che quasi ogni dispositivo è una console da gioco. Ha quindi senso avere ancora delle vere e proprie console? Questo è ciò che è stato chiesto a Layden, ex-capo di PlayStation, in una intervista con Eurogamer.

Layden, in breve, ha replicato che in effetti si inizia a sospettare che forse le console non abbiamo più un vero scopo, ma ha precisato che Nintendo chiaramente non va considerata nel discorso, visto che su di lei le regole del mercato non sembrano avere effetto.