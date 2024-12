Creare giochi costa troppo, devono diventare più corti: in ogni caso non avete tempo di giocare, giusto?

In un'intervista con Eurogamer, Layden ha riconosciuto che al momento l'industria cerca di "ottenere più soldi dalle stesse persone" e ha suggerito che fino a quando questo non cambierà i costi di sviluppo dei giochi dovranno diminuire.

Le parole di Layden

"Ogni generazione creare un gioco costa il doppio rispetto a prima", ha spiegato. "Ciò che costa 1 milione di dollari su PS1, poi costa 2 milioni di dollari, poi 4 milioni di dollari, poi 16 milioni di dollari. La cosa va in modo esponenziale. [Durante] la generazione PS4, l'ultima a cui ho partecipato, lo sviluppo di un gioco costava 150 milioni di dollari se si voleva essere al top della gamma, e questo prima del marketing. Quindi, secondo questo calcolo, i giochi per PS5 dovrebbero raggiungere i 300-400 milioni di dollari, e questo non è assolutamente sostenibile".

Shaun Layden

E ha aggiunto: "È come se fossimo alla fine del XVIII secolo e ci rendessimo conto che costruire cattedrali è molto costoso. Possiamo continuare a costruire questi enormi edifici dedicati a Dio con un'incredibile quantità di lavoro e di tempo? Oppure dovremmo limitarci a costruire quattro mura e un tetto, e quella è una chiesa, giusto? Temo che abbiamo trasformato i giochi AAA in una specie di cattedrale e che non possa crescere ulteriormente. Anzi, probabilmente è già cresciuto troppo".

"Per molto tempo abbiamo continuato a parlare di '100 ore di gioco'. Sarà fantastico. Sono 100 ore di gioco, come se fosse la cosa più importante da sapere", ha spiegato. "Questo era un parametro nei primi anni, quando il giocatore medio aveva tra i 18 e i 23 anni. E quando hai 18-23 anni, sei ricco di tempo e povero di denaro. Ma quando l'età media dei giocatori si è spostata verso i 20 e i 30 anni, è successo il contrario, giusto? Forse non si è ricchi di denaro, ma sicuramente si è poveri di tempo. Quindi credo che il nostro approccio sia inadeguato rispetto al mercato e alla realtà".

Aggiunge anche che troppi non finiscono i giochi e non ha senso spendere milioni e milioni per contenuti che poi non saranno usati. A suo dire, semplicemente non è un investimento ragionato.

Si è parlato anche del fatto che Sony non credeva molto in PlayStation e mettere il marchio sulla console non è stato facile.