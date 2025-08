Disco Elysium Mobile è disponibile su Android: i primi livelli sono gratuiti

Disco Elysium - il gioco di ruolo investigativo di ZA/UM - ha avuto successo su PC e su console e ora è pronto a invadere una nuova piattaforma: il mobile. Gli autori hanno infatti oggi pubblicato Disco Elysium Mobile , una versione re-immaginata del gioco per dispositivi da gioco fissi e adattata per la portabilità.

Come funziona Disco Elysium su mobile

Prima di tutto, il team spiega che questa versione propone ambienti a 360 gradi che sono stati creati apposta per giocare su mobile, nei quali è possibile semplicemente scorrere sullo schermo per visualizzare tutti gli elementi interessanti, come se il giocatore fosse al centro dell'ambientazione. Ci sono nuovi doppiaggi e l'esperienza è anche stata ripensata per fare in modo che funzioni a brevi sessioni.

Il gioco è scaricabile gratuitamente da Google Play per Android: i primi quattro livelli sono gratuiti, ma poi è necessario comprare il videogioco a 9,99€.

ZA/UM negli ultimi anni è stato al centro di varie diatribe, con svariati sviluppatori che hanno lasciato la compagnia e hanno criticato aspramente la dirigenza per le decisioni prese. Sappiamo anche che non ci sarà un seguito di Disco Elysium e che ZA/UM lavora ora a Project C4, in sviluppo da tre anni, un nuovo GDR a tema spionaggio che richiederà al giocatore di prendere decisioni che avranno grande impatto sulla trama e proporrà nuovamente un sistema con lancio di dadi.