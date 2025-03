PROJECT [C4] è un RPG di spionaggio da parte di ZA/UM, team di Disco Elysium, annunciato con un trailer

Sembra proprio che i vari autori di Disco Elysium si siano messi d'accordo per presentare i propri progetti in contemporanea, visto che arriva in queste ore anche il trailer di presentazione di PROJECT [C4], il nuovo titolo in sviluppo da parte di ZA/UM.

A breve distanza dall'annuncio di Hopetown, dunque, vediamo anche il primo teaser trailer di PROJECT [C4], che si presenta come un RPG con ambientazione spionistica del quale non si sa praticamente ancora nulla, al di là del particolare genere di appartenenza.

Considerando i precedenti del team possiamo immaginare si tratti di un gioco di ruolo narrativo con forte focus sulla narrazione e costruzione dei personaggi e dei dialoghi, ma non è facile dedurre qualcosa dal video pubblicato oggi.