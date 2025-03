Hopetown è il nuovo RPG narrativo dagli autori di Disco Elysium: si tratta di un gioco "psicogeografico", stando alle parole degli sviluppatori di Longdue, che verrà finanziato tramite una campagna Kickstarter che partirà il 17 marzo.

Caratterizzato da un cast creativo d'eccezione, ricco di nomi che i fan di Disco Elysium conoscono bene, Hopetown vedrà l'iconico narratore del gioiellino di ZA/UM, Lenval Brown, prestare la voce a un personaggio chiave in un'esperienza che lui stesso definisce un ritorno alle origini: "È bello essere di nuovo qui, entrare a far parte di qualcosa di nuovo. Non c'è niente come dare vita a un mondo, plasmare una storia che aspettava solo di essere raccontata."

Accanto a lui troviamo Martin Luiga, co-fondatore della ZA/UM Cultural Association nonché la mente dietro alcuni degli elementi narrativi più memorabili di Disco Elysium. "Sono felice di condividere la mia esperienza con Longdue per aiutarli a modellare la narrativa e i sistemi di Hopetown, giocando con i punti di forza del genere RPG narrativo e cercando di innovarlo", ha spiegato Luiga, lanciando un appello ai giocatori per supportare il progetto.