Hopetown, diamo un'occhiata al nuovo gioco dei creatori di Disco Elysium

Quello che è accaduto a ZA/UM ha dell'incredibile. Per ironia della sorte, un gioco come Disco Elysium è stato consumato dalla cieca corsa al guadagno da parte della dirigenza dello studio e, ancor più triste, l'opera originale è stata brutalmente strappata dalle menti creative che le avevano dato i natali, senza la minima considerazione per la loro importanza. In questo articolo non vogliamo però entrare nei dettagli di quanto accaduto - la situazione è quantomai complessa, vi sono colpe anche dal lato creativo dello scontro, e di speciali e approfondimenti a riguardo ne sono stati fatti a bizzeffe - no, la caduta di ZA/UM è particolarmente significativa perché dai frammenti della sua parziale frantumazione sono nati tanti, forse troppi, team, tutti apparentemente convinti di poter portare avanti il messaggio originale e creare il vero successore di Disco.

Tra i quattro (quattro!) team di sviluppo spuntati dall'evento apocalittico sopra accennato, risulta abbastanza difficile fare le dovute valutazioni riguardanti la ridistribuzione dei talenti. Lo stesso Disco Elysium fu un mezzo miracolo: un gioco dallo sviluppo lungo e tormentato, con collaborazioni e consulti esterni di vario tipo, costruito su un universo straordinariamente ben congegnato. L'unico modo per constatare se effettivamente tra le realtà spuntate dalla cenere ve ne sia una con le capacità necessarie a creare un nuovo titolo di quel livello, insomma, è valutare i loro progetti direttamente, e per ora solo uno di loro sembra aver fatto vedere qualcosa di concreto.

Il nome della squadra più attiva è Longdue e tra i veterani del vecchio team al suo interno ci sono vari sviluppatori originari, Piotr Sobolewski e Martin Luiga, con quest'ultimo che sicuramente è il nome più significativo, visto il suo coinvolgimento nella creazione della ZA/UM Cultural Association e dell'universo del gioco originale. Noi abbiamo visto in anticipo la presentazione dedicata al loro progetto, in arrivo a breve su Kickstarter e chiaramente costruito per essere un successore spirituale di quanto venuto prima.

Sarà realmente questo il gioco capace di portare avanti l'eredità di Disco Elysium?