Al via la campagna Kickstarter di Hopetown, il nuovo GDR dagli autori di Disco Elysium

Il gioco è stato presentato la settimana scorsa come un RPG narrativo di stampo "psicogeografico" , in cui le emozioni, i ricordi e le conversazioni influenzano direttamente l'ambiente e la storia. Hopetown ci porta in una città mineraria sull'orlo del collasso e ci cala nei panni di una giornalista ribelle che deve affrontare dilemmi morali legati alla sua professione, con ogni articolo che scriveremo che potrebbe avere un impatto profondo sul mondo di gioco.

La campagna Kickstarter è già a buon punto

Se volete saperne di più, giusto pochi minuti fa abbiamo pubblicato la nostra anteprima di Hopetown. Come accennato in precedenza, il titolo vede il coinvolgimento di ex-sviluppatori dell'acclamato Disco Elysium e veterani dell'industria. In particolare, Martin Luiga, fondatore di ZA/UM e autore di diversi personaggi di Disco Elysium, Lenval Brown, la voce narrante di Disco Elysium, Piotr Sobolweski, che ha supervisionato tutto lo sviluppo tecnico di Disco Elysium in qualità di CEO di Knights of U, Ben Babbitt, uno del trio di sviluppatori di giochi che ha creato Kentucky Route Zero, e Paweł Blaszczak, compositore delle colonne sonore originali di The Witcher e The Witcher 3: Wild Hunt.

Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina Kickstarter di Hopetown a questo indirizzo. Nel momento in cui scriviamo il gioco ha già raccolto quasi 15.000 euro dei circa 30.000 euro necessari per raggiungere l'obiettivo minimo. Finanziando il progetto con almeno 19 sterline, circa 23 euro, ricevere una copia digitale di Hopetown quando sarà disponibile (si parla di un'uscita nel 2028, ma chiaramente è solo una stima), con circa 90 euro si ottiene la Deluxe Edition e infine con circa 137 euro la Collector's Edition. Pagando circa 41 euro si avrà diritto alla Memorial Edition, che comprende il gioco base e il proprio nome apparirà su memoriale all'interno del gioco.