Monster Hunter Wilds riceverà più contenuti di quelli programmati: Capcom suggerisce novità su altri giochi

Monster Hunter Wilds di Capcom è un grande successo, con oltre otto milioni di unità già vendute. Come è ovvio, però, è solo l'inizio e la compagnia mira a raggiungere cifre ben più alte grazie allo scontato e ampio supporto post-lancio, che vedrà l'introduzione di nuovi mostri, armi, armature e non solo.

Le parole di Capcom su Monster Hunter Wilds

Già sappiamo che il "Title Update 2" arriverà quest'estate e aggiungerà un altro nuovo mostro, ma Fujioka ha rivelato: "abbiamo molte cose in serbo, sia aggiornamenti già annunciati che altri su cui stiamo ancora lavorando, e stiamo facendo del nostro meglio per rendere il gioco il più piacevole possibile per tutti".

Ci saranno altri "annunci" in futuro e Tokuda ha anche promesso che il team "continuerà a fare aggiustamenti, non solo attraverso gli aggiornamenti programmati, ma anche con update pubblicati in altri momenti" sulla base del feedback dei fan.

Infine, Tsujimoto ha dichiarato: "C'è molto di più in serbo, non solo per Wilds ma per l'intera serie". Pare quindi che Capcom stia già pensando oltre Wilds, magari non con un nuovo capitolo principale ma con nuovi spin-off più veloci da produrre.

Ricordiamo che sono in corso le Missioni Evento di Monster Hunter Wilds: donano equipaggiamenti, ma scadono.