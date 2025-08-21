Monster Hunter Wilds non ha venduto quanto Capcom sperava, ma ha una strategia per convincervi a comprarlo

Non siamo noi a dirlo, ma è Capcom stessa in una trascrizione di una riunione finanziaria con gli investitori.

Monster Hunter Wilds ha venduto bene nei giorni di lancio, ma poi la sua carica si è subito arrestata ed è chiaro che l'opera non ha ottenuto il successo che gli autori si aspettavano .

Cosa ha detto Capcom su Monster Hunter Wilds

Alla compagnia è stato chiesto se fosse corretto affermare che le vendite non proprio positive di Monster Hunter Wilds erano state controbilanciate dalle vendite di vecchi titoli, come DMC e Resident Evil.

Capcom ha quindi risposto: "Le vendite di Monster Hunter Wilds durante il primo quarto dell'anno non hanno raggiunto le nostre aspettative iniziali. Dall'altro lato, le vendite della serie Devil May Cry sono crescite grazie alle promozioni fatte in concomitanza con la nuova serie animata, mentre le vendite della serie di Resident Evil sono cresciute grazie a promozioni condotte insieme all'annuncio della data di uscita del prossimo titolo della serie, Resident Evil Requiem".

Ovviamente gli azionisti sono interessati a vedere un miglioramento e hanno chiesto a Capcom di spiegare quali sono le strategie preparate per aumentare le vendite di Monster Hunter Wilds. La compagni di Osaka ha spiegato che intende incoraggiare nuove vendite con contenuti gratuiti e sconti, nel mentre si occupa di continuare a vendere i vecchi titoli di tutte le proprie serie.

Ricordiamo infine che è stato annunciato il crossover tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy 14.