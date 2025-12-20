Le prestazioni di Monster Hunter Wilds su PC migliorano fino al 20% con il TU4, ma non senza compromessi

C'è ancora molta strada da fare, ma per Battaglia i risultati sono incoraggianti: si registrano miglioramenti tra l'8% e il 20% negli scenari limitati dalla GPU, con prestazioni superiori persino a quelle del Title Update 3 e con persino installate delle mod per mitigare i problemi di streaming delle texture. Numeri che superano anche le stime fornite da Capcom prima del lancio della patch. Tuttavia, non mancano alcuni compromessi.

Performance sensibilmente migliorate su PC, ma sono stati notati pop-in

Come ricorda Battaglia, al lancio Monster Hunter Wilds soffriva pesantemente sulle GPU con 8 GB di VRAM, costringendo i giocatori a scegliere tra texture "Medio" poco definite o texture "Alto" accompagnate da pesante frame‑time stuttering. La terza opzione era ricorrere alle mod della community per ottenere un equilibrio accettabile.

Con il TU4 la situazione cambia radicalmente: anche le GPU da 8 GB riescono a gestire le texture "Alto" senza penalizzazioni evidenti, mentre il preset "Medio" beneficia di un netto miglioramento qualitativo, diventando un'opzione più valida, per quanto a livello visivo lascino ancora molto a desiderare.

Le prestazioni migliorano in generale con entrambi i preset. Nell'accampamento iniziale, una delle zone più pesanti per la GPU e praticamente ingestibile con texture "Alto" su 8 GB di VRAM, il framerate non solo ora è stabile, ma supera addirittura quello ottenuto in precedenza tramite mod, con incrementi fino al 20%.

Il rovescio della medaglia è un aumento del pop-in delle texture: sulle GPU con VRAM limitata molti elementi dell'ambiente compaiono con un ritardo più evidente, e alcune superfici, come colline, prati, rocce viste dall'alto, possono inizialmente apparire molto semplificate, quasi "impastate", prima di caricarsi correttamente. Un compromesso visivo che emerge soprattutto all'avvio delle scene o ruotando rapidamente la telecamera.

Digital Foundry segnala anche leggere riduzioni nella geometria dei personaggi, visibili solo osservando da vicino modelli e silhouette. È probabile che Capcom abbia alleggerito alcuni asset per ridurre il carico sulla GPU e stabilizzare ulteriormente il frame‑time.

Nonostante questi compromessi, il miglioramento in fluidità è evidente e Monster Hunter Wilds risulta complessivamente più piacevole da giocare. Capcom ha inoltre confermato un ulteriore update dedicato all'ottimizzazione PC in arrivo a gennaio, seguito da un terzo aggiornamento per tutte le piattaforme previsto per febbraio.