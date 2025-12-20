I nemici e il gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri in video

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video diario dedicato ai nemici e al gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, l'espansione disponibile da alcune ore per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il pacchetto, che può essere acquistato al prezzo di 24,99€, introduce una nuova campagna con un protagonista inedito, un Na'vi che si ritrova ad affrontare la terribile minaccia rappresentata dal Clan dei Cinerei.
Si tratta di una fazione spietata, che non si fa scrupoli ad allearsi con le truppe della RDA al fine di riconquistare i territori di Pandora, a costo di devastarli in maniera irrimediabile e uccidere i loro stessi simili.
Per molti versi, l'espansione Dalle Ceneri si pone come il coronamento di un progetto senza dubbio ambizioso, che si integra con la campagna principale e la arricchisce di nuovi ed entusiasmanti contenuti e funzionalità.
La grande novità della visuale in terza persona
Naturalmente Dalle Ceneri può contare anche sull'importante novità della visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora, introdotta alcuni giorni fa con un aggiornamento e capace di rivoluzionare l'esperienza dell'action adventure sviluppato da Massive Entertainment.
A tal proposito, IGN ha approfittato dell'uscita dell'espansione per pubblicare un video di gameplay che la mostra in azione, con circa tredici minuti di interessanti sequenze in-game catturate rigorosamente utilizzando la nuova telecamera.
Nel frattempo, Avatar: Fuoco e Cenere ha fatto il proprio debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e c'è tanta curiosità sugli incassi che il film riuscirà a totalizzare, specie a fronte di recensioni non proprio entusiastiche da parte della critica.