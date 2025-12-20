I nemici e il gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri in video

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video diario dedicato ai nemici e al gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, l'espansione disponibile da alcune ore per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il pacchetto, che può essere acquistato al prezzo di 24,99€, introduce una nuova campagna con un protagonista inedito, un Na'vi che si ritrova ad affrontare la terribile minaccia rappresentata dal Clan dei Cinerei.

Si tratta di una fazione spietata, che non si fa scrupoli ad allearsi con le truppe della RDA al fine di riconquistare i territori di Pandora, a costo di devastarli in maniera irrimediabile e uccidere i loro stessi simili.

Per molti versi, l'espansione Dalle Ceneri si pone come il coronamento di un progetto senza dubbio ambizioso, che si integra con la campagna principale e la arricchisce di nuovi ed entusiasmanti contenuti e funzionalità.