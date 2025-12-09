4

Il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri è spettacolare

Ubisoft ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per Dalle Ceneri, la nuova espansione di Avatar: Frontiers of Pandora in arrivo il 19 dicembre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/12/2025
Il protagonista di Dalle Ceneri, la nuova espansione di Avatar: Frontiers of Pandora
Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, la nuova espansione che sarà disponibile a partire dal 19 dicembre e che ci permetterà di vivere un'avventura inedita che si svolge dopo gli eventi della campagna originale.

Protagonista di questa storia è So'lek, un guerriero na'vi determinato a ritrovare la sua famiglia e a difendere la propria terra dalla terribile minaccia rappresentata dal Clan dei Cinerei: un gruppo di combattenti spietati, disposti a tradire Pandora e a devastarla pur di perseguire i propri scopi.

Alleati delle truppe della RDA, i Cinerei compaiono nel trailer e la loro sembra effettivamente una presenza inquietante, che punta a metterci a dura prova nel corso della campagna dell'espansione Dalle Ceneri.

James Cameron dice di cosa parlerà veramente Avatar: Fuoco e Cenere, non è solo un film d'azione James Cameron dice di cosa parlerà veramente Avatar: Fuoco e Cenere, non è solo un film d'azione

In occasione del lancio del DLC, Ubisoft ha preparato un'edizione completa di Avatar: Frontiers of Pandora che include anche il nuovo pacchetto oltre ai contenuti originali del gioco, e che sarà disponibile sempre dal 19 dicembre.

La terza persona cambia tutto

Mostrata in azione di recente, la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora rappresenterà un punto fondamentale anche per la nuova espansione Dalle Ceneri, che è probabilmente stata disegnata con in mente già questa feature.

La telecamera alle spalle del personaggio, infatti, migliora la percezione degli scontri, delle acrobazie e dell'esplorazione aerea, rendendo l'esperienza più cinematografica. In sella al proprio ikran, i giocatori potranno sorvolare le montagne fluttuanti, affrontare nuove missioni e immergersi completamente nelle atmosfere tipiche della saga.

