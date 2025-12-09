Il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri è spettacolare

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, la nuova espansione che sarà disponibile a partire dal 19 dicembre e che ci permetterà di vivere un'avventura inedita che si svolge dopo gli eventi della campagna originale.

Protagonista di questa storia è So'lek, un guerriero na'vi determinato a ritrovare la sua famiglia e a difendere la propria terra dalla terribile minaccia rappresentata dal Clan dei Cinerei: un gruppo di combattenti spietati, disposti a tradire Pandora e a devastarla pur di perseguire i propri scopi.

Alleati delle truppe della RDA, i Cinerei compaiono nel trailer e la loro sembra effettivamente una presenza inquietante, che punta a metterci a dura prova nel corso della campagna dell'espansione Dalle Ceneri.

In occasione del lancio del DLC, Ubisoft ha preparato un'edizione completa di Avatar: Frontiers of Pandora che include anche il nuovo pacchetto oltre ai contenuti originali del gioco, e che sarà disponibile sempre dal 19 dicembre.