Il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri è spettacolare

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, la nuova espansione che sarà disponibile a partire dal 19 dicembre e che ci permetterà di vivere un'avventura inedita che si svolge dopo gli eventi della campagna originale.
Protagonista di questa storia è So'lek, un guerriero na'vi determinato a ritrovare la sua famiglia e a difendere la propria terra dalla terribile minaccia rappresentata dal Clan dei Cinerei: un gruppo di combattenti spietati, disposti a tradire Pandora e a devastarla pur di perseguire i propri scopi.
Alleati delle truppe della RDA, i Cinerei compaiono nel trailer e la loro sembra effettivamente una presenza inquietante, che punta a metterci a dura prova nel corso della campagna dell'espansione Dalle Ceneri.
In occasione del lancio del DLC, Ubisoft ha preparato un'edizione completa di Avatar: Frontiers of Pandora che include anche il nuovo pacchetto oltre ai contenuti originali del gioco, e che sarà disponibile sempre dal 19 dicembre.
La terza persona cambia tutto
Mostrata in azione di recente, la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora rappresenterà un punto fondamentale anche per la nuova espansione Dalle Ceneri, che è probabilmente stata disegnata con in mente già questa feature.
La telecamera alle spalle del personaggio, infatti, migliora la percezione degli scontri, delle acrobazie e dell'esplorazione aerea, rendendo l'esperienza più cinematografica. In sella al proprio ikran, i giocatori potranno sorvolare le montagne fluttuanti, affrontare nuove missioni e immergersi completamente nelle atmosfere tipiche della saga.