Sony pubblica un video sui giochi in arrivo nel 2026 su PS5: c'è Halo e non GTA 6

Il filmato è focalizzato sui giochi AAA , quindi non fa una panoramica completa di quanto possiamo aspettarci durante il prossimo anno, ma è comunque un ottimo modo per avere un'idea delle opere in arrivo.

I giochi in arrivo AAA su PlayStation 5 nel 2026

Nelle prime fasi del video vediamo un mosaico di alcuni dei titoli presenti nel video ed è interessante vedere come sia stato incluso anche Halo Campaign Evolved (il remake del primo Halo). Essendo previsto anche per PS5, non vi è nulla di sbagliato, ma scommettiamo che per alcuni sarà un po' strano vedere una storica esclusiva di Microsoft in un video ufficiale di PlayStation.

Passando ai giochi mostrati, ecco l'elenco in ordine di apparizione e la data di uscita (se nota):

Marvel's Wolverine (fine 2026)

Resident Evil Requiem (27 febbraio 2026)

Halo: Campaign Evolved (2026)

Saros (20 marzo 2026)

Marvel Tokon: Fighting Souls (2026)

007 First Light (27 marzo 2026)

Nioh 3 (5 febbraio 2026)

Dune: Awakening (2026)

Onimusha: Way of the Sword (2026)

Crimson Desert (19 marzo 2026)

The Blood of Dawnwalker (2026)

Pragmata (2026)

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (2026)

The Seven Deadly Sins: Origin (28 gennaio 2026)

Directive 8020 (prima metà del 2026)

Interessante il fatto che GTA 6 non viene incluso all'interno del video: considerando che è uno dei giochi più attesi del prossimo anno, parrebbe scontato includerlo, ma è possibile che la selezione sia anche frutto di accordi di marketing con i vari editori e che Rockstar Games non abbia voluto apparire nel filmato.

Se sentite il bisogno di GTA 6, sappiate che per Natale potete dare alla vostra casa l'odore di Vice City di GTA 6 con questa candela ufficiale di Rockstar Games.