28

Il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato?

A quanto pare il mistero legato all'inquietante statua di cui Geoff Keighley ha pubblicato una foto sembra sia stato risolto: ecco il gioco legato all'inusuale installazione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/12/2025
La misteriosa statua mostrata da Geoff Keighley in un teaser

A quanto pare il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato da un trademark depositato nella giornata di oggi in Europa e relativo alla proprietà intellettuale di Divinity: Original Sin.

Il documento registrato presenta tre immagini, nella fattispecie un logo e due icone: il primo vanta un design più moderno rispetto a quello dei primi due capitoli della saga e potrebbe dunque puntare a un nuovo episodio di Divinity: Original Sin.

Per quanto riguarda invece le icone, ce n'è una in particolare che può essere perfettamente sovrapposta alla foto della statua, andando a ricalcarne le parti luminose: confronto alla mano, è davvero improbabile che si tratti soltanto di una coincidenza.

Geoff Keighley ha anticipato un gioco che sarà presentato ai The Game Awards 2025 Geoff Keighley ha anticipato un gioco che sarà presentato ai The Game Awards 2025

Insomma, gli indizi fanno pensare a un annuncio di Divinity: Original Sin 3 nel corso dei The Game Awards, che come sapete verranno trasmessi nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, a partire dalle 1.30 italiane, e che potrete seguire in diretta qui su Multiplayer.it

Il ritorno di Larian Studios?

I documenti sembrano dunque confermare che il nuovo gioco del team di Baldur's Gate 3 verrà annunciato ai The Game Awards, segnando un clamoroso ritorno per Larian Studios dopo lo straordinario successo del loro ultimo RPG.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Tuttavia è chiaro che quanto riportato finora vada preso con le pinze in attesa di una conferma ufficiale: vedremo cosa verrà effettivamente annunciato nel corso dello show condotto da Geoff Keighley.

#The Game Awards
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato?