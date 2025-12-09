A quanto pare il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato da un trademark depositato nella giornata di oggi in Europa e relativo alla proprietà intellettuale di Divinity: Original Sin.

Il documento registrato presenta tre immagini, nella fattispecie un logo e due icone: il primo vanta un design più moderno rispetto a quello dei primi due capitoli della saga e potrebbe dunque puntare a un nuovo episodio di Divinity: Original Sin.

Per quanto riguarda invece le icone, ce n'è una in particolare che può essere perfettamente sovrapposta alla foto della statua, andando a ricalcarne le parti luminose: confronto alla mano, è davvero improbabile che si tratti soltanto di una coincidenza.

Insomma, gli indizi fanno pensare a un annuncio di Divinity: Original Sin 3 nel corso dei The Game Awards, che come sapete verranno trasmessi nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, a partire dalle 1.30 italiane, e che potrete seguire in diretta qui su Multiplayer.it