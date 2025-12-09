Guillermo del Toro ha rivelato quali sono i suoi videogiochi preferiti di sempre nel corso di un'intervista con Josh Horowitz; a cominciare da BioShock: "il più coinvolgente sotto diversi aspetti", per il celebre regista.

"E Death Stranding", ha aggiunto del Toro. "A mio avviso il miglior universo è quello di Metal Gear Solid, mentre un gioco con cui me la cavo davvero bene e che amo tanto è Left 4 Dead. Tuttavia mi piacciono anche i grandi sandbox come Red Dead Redemption."

"Probabilmente alcuni degli episodi di God of War sono fra le migliori esperienze cinematografiche che abbia mai sperimentato: quando Kratos combatte con Odino, ma lui continua a tornare e sembra uno di quei picchiatori alla Peaky Blinders."

"E poi pesta di brutto Kratos. Che grande videogioco! Il modo in cui utilizzano le capacità della console per creare dispersione atmosferica e... la luce, il modo in cui lo illuminano sembra quello di un film."