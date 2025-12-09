Stranger Things entra in Microsoft Flight Simulator 2024 grazie a un'espansione gratuita

Microsoft ha annunciato un'espansione gratuita di Stranger Things per Microsoft Flight Simulator 2024: il pacchetto, realizzato in collaborazione con Netflix, è disponibile a partire da oggi per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'aggiornamento introduce nel simulatore di volo l'iconica cittadina di Hawkins, con i suoi luoghi così familiari per i fan della serie televisiva creata dai Duffer Brothers e le inquietanti peculiarità ispirate alle ultime stagioni dello show.

Sarà proprio sullo sfondo di questa peculiare location che dovremo cimentarci con cinque missioni di salvataggio ad alta tensione, che metteranno a dura prova le nostre abilità di pilota a bordo di un elicottero Bell UH-1H Huey.

Al comando di questo veicolo dovremo intercettare ed estrarre alcuni abitanti di Hawkins per evitare che facciano una brutta fine sotto i colpi dei Demogorgone che imperversano fra le strade della città.