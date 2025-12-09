Stranger Things entra in Microsoft Flight Simulator 2024 grazie a un'espansione gratuita

Microsoft ha annunciato un'espansione gratuita di Stranger Things per Microsoft Flight Simulator 2024: il pacchetto, realizzato in collaborazione con Netflix, è disponibile a partire da oggi per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
L'aggiornamento introduce nel simulatore di volo l'iconica cittadina di Hawkins, con i suoi luoghi così familiari per i fan della serie televisiva creata dai Duffer Brothers e le inquietanti peculiarità ispirate alle ultime stagioni dello show.
Sarà proprio sullo sfondo di questa peculiare location che dovremo cimentarci con cinque missioni di salvataggio ad alta tensione, che metteranno a dura prova le nostre abilità di pilota a bordo di un elicottero Bell UH-1H Huey.
Al comando di questo veicolo dovremo intercettare ed estrarre alcuni abitanti di Hawkins per evitare che facciano una brutta fine sotto i colpi dei Demogorgone che imperversano fra le strade della città.
Giusto in tempo per il lancio su PS5
L'espansione gratuita a tema Stranger Things arriva a poche ore dall'uscita della versione PS5 di Microsoft Flight Simulator 2024, andando ad arricchire un debutto importante, che a quanto pare è stato chiesto espressamente da Sony.
Inutile dire che in questi giorni qualsiasi cosa venga associata alla serie televisiva prodotta da Netflix finire per trarre vantaggio dalla grande spinta mediatica di cui gode appunto lo show, che tornerà con gli ultimi episodi alla fine del mese.
Per scaricare il pacchetto è sufficiente verificare che il gioco sia aggiornato all'ultima versione, dopodiché si potrà procedere con il download dell'espansione.