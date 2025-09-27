Microsoft Flight Simulator 2024 riceve l'Update 20 incentrato sul Giappone, annunciato in trailer al TGS 2025

Anche in questo caso, l'aggiornamento deriva dalla collaborazione tra Asobo, Bing Maps e Gaya, con un'integrazione di diverse tecnologie che ha consentito una riproduzione davvero impressionante e realistica di buona parte del Giappone.

Tante novità a tema giapponese

L'Update 20 di Microsoft Flight Simulator 2024 aggiunge 23 aree di interesse del Giappone ricreate in maniera estremamente accurata, utilizzando la fotogrammetria e la tecnologia TIN (triangulated irregular network) per la costruzione delle texture delle superfici.

Tra le città perfezionate con l'update ci sono Hiroshima, Kyoto, Osaka, Sapporo e Tokyo, con quest'ultima che avrà ben 16 aree di interesse rielaborate, oltre a 67 punti di interesse sparsi su tutto il paese come il Castello di Osaka, il ponte Akinada, l'osservatorio Shosanbetsu, la Candela del mare di Enoshima e la Fukuoka Tower.

L'aggiornamento comprende anche cinque aeroporti completamente ricostruiti in maniera fedele alla realtà: Hokkaido Spaceport, Kitakyushu Airport, Rishiri Airport, Sado Airport e Satsuma Iōjima Airport.

Presenti anche 20 missioni sia per Microsoft Flight Simulator 2020 che per Microsoft Flight Simulator 2024, che consentono di esplorare l'area in varie maniere attraverso tre voli di scoperta, tre sfide di atterraggio, un bush trip e un evento spotlight.