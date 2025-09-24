Microsoft Flight Simulator 2024 arriva su PS5: trailer e data di uscita dallo State of Play

Il debutto del simulatore di volo realizzata da Asobo Studio debutterà sulla console ammiraglia di Sony il prossimo 8 dicembre , con i preordini che saranno disponibili nei prossimi minuti sul PlayStation Store. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Confermando le indiscrezioni che circolavano nelle scorse settimana, Microsoft ha sfruttato la vetrina offerta dallo State of Play (cosa impensabile fino a pochi anni fa) per annunciare che Microsoft Flight Simulator 2024 sarà la prossima grande produzione Xbox ad arrivare su PS5 .

La serie Microsoft Flight Simulator arriva finalmente anche su PlayStation

Pubblicato su Xbox Series X|S e PC lo scorso 19 novembre, Microsoft Flight Simulator 2024 è il capitolo più recente della serie che propone un motore grafico evoluto e l'integrazione di tecnologie di cloud e machine learning per offrire una simulazione di volo senza pari e con una precisione visiva e fisica senza precedenti.

Il giocatore può intraprendere una vera e propria carriera nel settore dell'aviazione, passando da missioni di soccorso a operazioni cargo in zone remote, fino al trasporto passeggeri su rotte internazionali. Ogni scenario è dinamico, con condizioni meteo in tempo reale e ambienti che reagiscono in modo credibile al volo. La varietà di velivoli disponibili, dai jet commerciali agli elicotteri, consente di esplorare ogni angolo del pianeta con libertà totale. Al netto di un lancio turbolento e alcuni problemi di stabilità, il gioco ha ricevuto e continua a ricevere aggiornamenti gratuiti con migliorie e nuovi contenuti.