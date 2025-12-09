Sarebbe stata Sony a chiedere a Microsoft di convertire Microsoft Flight Simulator 2024 per PlayStation 5

Sony in azione

Neumann ha rivelato a XDA, durante un'intervista, di aver effettivamente proposto una versione PS5 di Microsoft Flight Simulator 2024 già nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma di essere stato fermato dai responsabili di Xbox. Quando in seguito Sony chiese a Microsoft di portare la serie su PlayStation, Xbox cedette. Se vogliamo è un aneddoto che mostra perfettamente com'è cambiata la strategia di Microsoft relativamente al suo ecosistema videoludico nel corso degli ultimi anni.

Neumann ha svelato questa interessante informazione, rispondendo alla domanda diretta: "Quando è nata l'idea di portare Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5? È stata una richiesta esterna o qualcosa che è emerso naturalmente durante lo sviluppo?"

"In realtà è stata una mia idea." Ha esordito, per poi aggiungere: "Con Flight Simulator 2020 siamo usciti prima su PC, nell'agosto 2020. Un anno dopo lo abbiamo lanciato su Xbox, e abbiamo trovato milioni e milioni di nuovi fan su Xbox che non avevano mai visto un simulatore di volo perché semplicemente non sono giocatori PC. Molti di loro l'hanno adorato e molti sono rimasti."

Neumann ha spiegato la questione facendo anche una premessa tecnica: "Nel 2020 era già 120 GB al lancio come download. Nel 2023 ho guardato i dati d'installazione ed era arrivato a 300 GB. Poi avevamo la nostra roadmap dei contenuti, e c'era così tanta roba nuova che stava arrivando che avremmo superato il terabyte. Ho detto: "Dobbiamo fare qualcosa", così abbiamo deciso di creare Flight Simulator 2024 e abbiamo sviluppato il concetto di thin client. Il nostro client ora è di 8 GB e, invece di mettere tutto sull'hard disk dell'utente rendendo enorme il download, mettiamo tutto nel cloud."

Da qui l'ipotesi PlayStation: "Questo ha reso possibile arrivare su altre piattaforme, così circa due anni e mezzo fa proposi di andare su PlayStation. Probabilmente era un po' presto, perché mi dissero di no. Poi, qualcuno di Sony che era cresciuto con i simulatori di volo pensò che sarebbe stata una grande aggiunta al portfolio della compagnia. Hanno contattato proattivamente il nostro Presidente, che poi tornò da me dicendo: "Ehi, ti ricordi quando parlavamo della cosa PlayStation un anno fa? Anche Sony è interessata."

Evidentemente la richiesta della multinazionale giapponese è nata da una situazione già pacificata, ossia di rapporti di pubblicazione già ben avviati con Microsoft, vista oramai la presenza di numerosissimi titoli di Xbox su PlayStation.